Похорон українського спортсмена Романа Вірастюка пройде 29 липня в Івано-Франківську.
Похорон Романа Вірастюка пройде 29 липня на центральному міському кладовищі в Івано-Франківську відразу після панахиди в манежі Коледжу фізичного виховання. Початок об 11.00.
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Також прощання пройде в Києві 28 липня на НСК Олімпійський з 11.00 до 13.00.
Нагадаємо, 27 липня директор Департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді і спорту Роман Вірастюк помер.
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