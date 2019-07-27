Президент України Володимир Зеленський відпочив на одеському пляжі з головою свого Офісу Андрієм Богданом.

Володимир Зеленський в Одесі відпочив на пляжі з головою Офісу президента Андрієм Богданом.

Глава держави опублікував фото на тлі звичайних відпочиваючих.

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– Ми, скрізь охорона, бойові водолази, спецконтроль проходження в море, на пляж – через рамки, а на задньому фоні видно, як загоряють розвідники. Хороших вихідних, – підписав знімок президент.

Іронічний підпис, ймовірно, натякає на чутки, що з’явилися в мережі про те, що перша леді Олена Зеленська приїхала в Одесу раніше і для неї перекрили цілий пляж.

Нагадаємо, 26 липня Зеленський сфотографувався зі школярами під час перельоту в Одесу.