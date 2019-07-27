В Киеве по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси проходит крестный ход УПЦ МП.
В Киеве проходит крестный ход УПЦ МП, посвященный 1031-летию Крещения Руси.
Перед началом шествия на Владимирской горке провели молебен, который отправлял митрополит Онуфрий.
Крестный ход идет от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры. По предварительной информации, в нем принимают участие около 15 тыс. человек.
В Киеве проходит крестный ход УПЦ МП / 3 фотографии
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Для обеспечения правопорядка во время мероприятия привлекли все подразделения полиции Киева.
По маршруту Крестного хода установили автомобильные пожарные посты.
К слову, глава ПЦУ Епифаний заявил, что церковь готова провести реформы для того, чтобы соответствовать вызовам времени.
Фото: МВД
Відео: Громадське
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