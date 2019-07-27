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Факты / Украина

В Киеве проходит крестный ход УПЦ МП

В Киеве по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси проходит крестный ход УПЦ МП.

Хресна хода

В Киеве проходит крестный ход УПЦ МП, посвященный 1031-летию Крещения Руси.

Перед началом шествия на Владимирской горке провели молебен, который отправлял митрополит Онуфрий.

Крестный ход идет от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры. По предварительной информации, в нем принимают участие около 15 тыс. человек.

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В Киеве проходит крестный ход УПЦ МП / 3 фотографии

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Для обеспечения правопорядка во время мероприятия привлекли все подразделения полиции Киева.

По маршруту Крестного хода установили автомобильные пожарные посты.

К слову, глава ПЦУ Епифаний заявил, что церковь готова провести реформы для того, чтобы соответствовать вызовам времени.

Фото: МВД

Відео: Громадське

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