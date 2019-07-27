У Києві з нагоди 1031-ї річниці Хрещення Русі проходить хресна хода УПЦ МП.

У Києві проходить хресна хода УПЦ МП, яка присвячена 1031-й річниці Хрещення Русі.

Перед початком ходи на Володимирській гірці провели молебень, який відправляв митрополит Онуфрій.

Хресна хода йде від Володимирської гірки до Києво-Печерської Лаври. За попередньою інформацією, у ній беруть участь близько 15 тис. осіб.











У Києві проходить хресна хода УПЦ МП / 3 фотографии

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Для забезпечення правопорядку під час заходу залучили всі підрозділи поліції Києва.

По маршруту Хресної ходи встановили автомобільні пожежні пости.

До слова, глава ПЦУ Епіфаній заявив, що церква готова провести реформи для того, аби відповідати викликам часу.

Фото: МВС

Відео: Громадське