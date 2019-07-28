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Факты / Украина / Общество

Прощание с Романом Вирастюком в Киеве

В Киеве проститься с украинским спортсменом Романом Вирастюком пришли сотни людей.

Прощання з Романом Вірастюком

Прощание с известным украинским спортсменом Романом Вирастюком, который умер 27 июля после тяжелой операции, прошло на НСК Олимпийский.

– Спортивная семья прощается с Романом Вирастюком. Провести нашего коллегу, друга, незаурядного спортсмена и спортивного деятеля в последний путь пришли сотни людей… Для нас он был и навсегда останется родным, светлым, добрым человеком, который более всего любил Украину, свою семью, спорт и жизнь, – отметил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

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Прощание с Романом Вирастюком в Киеве / 3 фотографии

Напомним, похороны Романа Вирастюка пройдут 29 июля на центральном городском кладбище в Ивано-Франковске.

Источник: Ігор Жданов

ФотоІгор Жданов

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