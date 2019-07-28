Прощание с известным украинским спортсменом Романом Вирастюком, который умер 27 июля после тяжелой операции, прошло на НСК Олимпийский.

– Спортивная семья прощается с Романом Вирастюком. Провести нашего коллегу, друга, незаурядного спортсмена и спортивного деятеля в последний путь пришли сотни людей… Для нас он был и навсегда останется родным, светлым, добрым человеком, который более всего любил Украину, свою семью, спорт и жизнь, – отметил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.