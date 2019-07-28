Прощання з відомим українським спортсменом Романом Вірастюком, який помер 27 липня після тяжкої операції, пройшло на НСК Олімпійський.

– Спортивна родина прощається з Романом Вірастюком. Провести нашого колегу, друга, непересічного атлета і спортивного діяча в останню путь прийшли сотні людей… Для нас він був і назавжди залишиться рідною, світлою, доброю людиною, яка понад усе любила Україну, свою сім’ю, спорт і життя, – зазначив міністр молоді та спорту Ігор Жданов.