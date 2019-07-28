У Києві попрощатися з українським спортсменом Романом Вірастюком прийшли сотні людей.
Прощання з відомим українським спортсменом Романом Вірастюком, який помер 27 липня після тяжкої операції, пройшло на НСК Олімпійський.
– Спортивна родина прощається з Романом Вірастюком. Провести нашого колегу, друга, непересічного атлета і спортивного діяча в останню путь прийшли сотні людей… Для нас він був і назавжди залишиться рідною, світлою, доброю людиною, яка понад усе любила Україну, свою сім’ю, спорт і життя, – зазначив міністр молоді та спорту Ігор Жданов.
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Прощання з Романом Вірастюком у Києві / 3 фотографии
Нагадаємо, похорон Романа Вірастюка пройде 29 липня на центральному міському кладовищі в Івано-Франківську.
Джерело: Ігор Жданов
Фото: Ігор Жданов
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