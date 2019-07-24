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Возможное премьерство, люстрация и цели СНБО – эксклюзивное интервью Данилюка

Студию Фактов посетил секретарь СНБО Александр Данилюк. Он рассказал о том, планирует ли сесть в кресло премьера, какие главные цели ставит перед собой СНБО и планируется ли люстрация политиков прошлой власти.

Данилюк заявил, что ему нравятся сложные задачи и вызовы. Главной задачей на данный момент он считает восстановление работы СНБО, поскольку это задание он получил от президента. Чтобы орган мог находить и принимать решения на адекватные угрозам, стоящие перед страной.

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Работу в новом правительстве Александр также считает вызовом, поскольку у него уже есть опыт работы в нем. Новый Кабмин он видит компактным и качественно другим.

Необходимо уменьшить количество министерств и возможно, объединить их по блокам. Например, объединить Министерство экономики с Министерством финансов в единое целое, – говорит Александр Данилюк.

На вопрос согласен ли он возглавить правительство Данилюк отвечает, что если президент увидит его на этом политическом фронте, то тогда об этом будет смысл говорить, а сейчас это отдельный вопрос.

Данилюк добавляет, что ему и без премьерства есть чем заниматься. Недавно он совершил визит в США, где вместе с новой администрацией президента обсудили ключевые вопросы по безопасности, поскольку они составляют 80% повестки дня в сотрудничестве между странами.

На вопросы относительно люстрации предложенной Зеленским Александр отмечает, что важно не потерять людей, которые способны менять страну. С 2014 года к власти пришло много людей, которые поверили в перемены и вложили в это свою жизнь.

Также руководитель СНБО добавил, что был уволен из прошлого правительства именно коалицией коррупционеров, а именно Пашинским, Кононенко, Гладковским и Луценко за то, что боролся с коррупцией.

Данилюк считает, что изменения уже произошли, Украина получила нового президента, новый парламент и правительство. Приоритетами в СНБО он считает ситуацию на Донбассе и обеспечения энергонезависимости Украины.

Напомним, в партии Слуга народа подтвердили готовность люстрировать троих членов своей команды.

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