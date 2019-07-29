В Украине создан координационный центр для реформы Минобороны на базе уже сделанных и новых наработок с помощью экспертов из США, Канады и Великобритании.
Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что для реформы Министерства обороны уже создан координационный центр.
В этом Украине помогли эксперты из США, Канады и Великобритании.
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Данилюк отметил, что для усиления эффективности украинской армии необходимо ввести качественную систему управления.
По его словам, Минобороны должно заниматься только формированием политики.
– Базовые вещи, которые должны быть в каждой развитой стране, у нас не реализованы. Я считаю, что Министерство обороны должно заниматься исключительно формированием политики, – сказал он.
Ранее Данилюк встретился с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и обсудил расширение сотрудничества в области энергетической безопасности Украины.