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Факты / Украина / Политика

Для реформы Минобороны создан координационный центр – Данилюк

В Украине создан координационный центр для реформы Минобороны на базе уже сделанных и новых наработок с помощью экспертов из США, Канады и Великобритании.

Для реформы Минобороны создан координационный центр – Данилюк

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что для реформы Министерства обороны уже создан координационный центр.

В этом Украине помогли эксперты из США, Канады и Великобритании.

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Данилюк отметил, что для усиления эффективности украинской армии необходимо ввести качественную систему управления.

По его словам, Минобороны должно заниматься только формированием политики.

– Базовые вещи, которые должны быть в каждой развитой стране, у нас не реализованы. Я считаю, что Министерство обороны должно заниматься исключительно формированием политики, – сказал он.

Ранее Данилюк встретился с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и обсудил расширение сотрудничества в области энергетической безопасности Украины.

Источник: 24 канал

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