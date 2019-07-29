Для ефективної роботи уряду необхідно скоротити кількість міністрів, а деякі міністерства об’єднати.

Секретар РНБО Олександр Данилюк вважає, що кількість міністрів необхідно скоротити до 12-13 осіб.

– По-перше, уряд має бути компактним. Я – за маленьку кількість міністрів. У нас в країні кадровий голод. Якщо у нас навіть буде один або два слабких міністра, вже не кажучи про прем’єр-міністра, це просто потягне вниз весь уряд. Тому максимально 12-13 міністрів – це те, що я бачу, – сказав він.

Також він заявив, що можна об’єднати Міністерство економіки з Міністерством фінансів, а Міністерство соціальної політки і Міністерством охорони здоров’я.

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Він додав, що кожен віце-прем’єр, крім першого, повинен очолювати міністерство.

– Я проти вільних віце-прем’єр-міністрів. Я маю на увазі, що кожен віце-прем’єр повинен очолювати міністерство. Нам не потрібна така кількість віце-прем’єрів взагалі. Тобто один, щоб заміщати прем’єра, коли той у відпустці або не може виконувати свої обов’язки, це можливо. Решта не потрібно, має бути компактно, – підкреслив він.

Нагадаємо, Данилюк розповів, що в Україні створено координаційний центр на базі вже зроблених і нових напрацювань за допомогою експертів з США, Канади та Великої Британії.