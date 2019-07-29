На заработках за границей находится почти каждый пятый украинец – это 3,2 млн трудоспособных граждан страны.

За рубежом находятся около 3,2 млн трудовых мигрантов из Украины.

То есть это 18% всего экономически активного населения страны, говорится в макроэкономическом обзоре Минфина за июль 2019 года.

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В то же время отток рабочей силы за границу способствовал уменьшению безработицы в Украине: в июне их стало меньше на 5,5%, а количество безработных, претендующих на одну вакансию, сократилось до трех, что является самым низким показателем за последние годы.

Повлияла трудовая миграция и на рост зарплат в Украине – за год до 7% (май к маю).

Напомним, в 2018 году украинские заробитчане перевели домой почти $ 11 млрд, что на 17,5% больше по сравнению с предыдущим.