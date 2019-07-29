На заробітках за кордоном перебуває майже кожен п’ятий українець – це 3,2 млн працездатних громадян країни.

За кордоном перебувають близько 3,2 млн трудових мігрантів із України.

Тобто це 18% всього економічно активного населення країни, йдеться у макроекономічному огляді Мінфіну за липень 2019 року.

Читайте: Робота за кордоном: як не потрапити на гачок аферистів

Водночас відтік робочої сили за кордон сприяв зменшенню безробіття в Україні: у червні їх стало менше на 5,5%, а кількість безробітних, які претендують на одну вакансію, скоротилась до трьох, що є найнижчим показником за останні роки.

Вплинула трудова міграція і на зростання зарплат в Україні – за рік до 7% (травень до травня).

Нагадаємо, у 2018 році українські заробітчани переказали додому майже $11 млрд, що на 17,5% більше у порівнянні з попереднім.