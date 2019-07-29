Тотальная перезагрузка. Старая политическая элита оказалась за бортом. Большинство мест под куполом Верховной Рады достались новым лицам.

Сразу несколько политических рекордов установили прошедшие выборы. Они запомнятся наиболее низкой явкой – не дотянула и до 50%. Избиратели поехали в отпуск и на даче – было не до голосования.

Партия Слуга народа получила преимущество в большинстве регионов страны. За исключением Донецкой и Луганской областей, в которых выиграла Оппозиционная платформа – За жизнь. А также Львовщины, где победа досталась партии Голос.

От Слуги народа в Раду прошло 254 депутата. От Оппозиционной платформы – За жизнь – 43. Батькивщину будут представлять 26 нардепов. На одного меньше у Европейской солидарности. Голос будет иметь в парламенте 20 депутатов.

Настоящей же золотой акцией на этих выборах стала мажоритарка. Благодаря ей фракция Слуги народа пополнится 130 мандатами. Это больше, чем по списку. Второму призеру выборов мажоритарщики принесли шесть мест в парламенте. Батькивщине они добавили плюс два депутата. Кандидаты от Европейской солидарности также выиграли лишь в двух одномандатных округах. Голосу же мажоритарка добавила три кресла в парламенте.

Читайте: ЦИК посчитала 100% бюллетеней: результаты парламентских выборов 2019

Свою победу партия Слуга народа встретила шквальными эмоциями. В штаб приехал праздновать даже президент Зеленский. Успех Слуги народа на мажоритарке оказался сюрпризом для многих ее партийцев. Ожидали победу на восьми десятках округов. А выиграли на 130-ти. В столице – вообще феноменальная ситуация – зеленые взяли все округа.

А вот в штабе Европейской солидарности были совсем другие настроения. Мало того, что получили лишь 8%, так еще и уступили Батькивщине. А вот масштабного реванша пророссийских сил, которого многие ожидали накануне выборов, не произошло. Оппозиционная платформа – За жизнь хоть и заняла второе место, но их количество мандатов никак не идет в сравнение с победителем гонки. Неожиданным многие эксперты называют результаты выборов для партии Голос. Ведь амбиции были гораздо больше чем 6%.

Зеленый ураган снес с политического пути многих из политиков со стажем. В новом парламенте не будет партии любителя вил и коров Олега Ляшко. До проходного барьера не хватило процента. Не будет и Самопомощи Садового, которая с треском провалила выборы. Не прошли и националисты. Даже объединенным фронтом Тягнибоку, Ярошу и Билецкому не удалось приблизиться к проходному барьеру. Сюрпризом этих выборов стал результат партии блогера Шария.

Результаты выборов: Рада новым лицам рада

Пока аутсайдеры посыпают голову пеплом, победители уже обсуждают свои планы. И самую главную интригу – будет ли в парламенте сформирована коалиция? Или Слуга народа пойдет единоличным фронтом? Впервые в истории украинской политики может быть сформировано монобильшинство. Собственных депутатов Слуги народа достаточно для принятия законов. Есть даже запас в 28 голосов.

Искать союзников зеленым надо будет только тогда, если придется вносить изменения в Конституцию. Но, несмотря на триумфальную победу, в слаженном голосовании по всем законам Слуги народа эксперты сомневаются. Мол, большая фракция – за всеми не уследишь.

Вероятно, Верховная Рада нового созыва на свое заседание соберется уже 24 августа – на День Независимости. Открывать заседание должен старейший депутат. На этот раз им оказался 78-летний Юлий Иоффе, который прошел по списку Оппозиционной платформы – За жизнь.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Трамп поздравил Зеленского с победой Слуги народа на выборах в Раду.