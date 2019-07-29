Тотальне перезавантаження. Стара політична еліта опинилася за бортом. Більшість місць під куполом Верховної Ради дістались новим обличчям.

Одразу кілька політичних рекордів встановили минулі вибори. Вони запам’ятаються найбільш низькою явкою – не дотягнула й до 50%. Виборці поїхали у відпустки та на дачі – було не до голосування.

Партія Слуга народу отримала перевагу в більшості регіонів країни. За винятком Донецької та Луганської областей, в яких виграла Опозиційна платформа – За життя. А також Львівщини, де перемога дісталася партії Голос.

Від Слуги народу до Ради пройшло 254 депутати. Від Опозиційної платформи – За життя – 43 . Батьківщину представлятимуть 26 нардепів. На одного менше у Європейської солідарності. Голос матиме в парламенті 20 депутатів.

Справжньою ж золотою акцією на цих виборах стала мажоритарка. Завдяки їй фракція Слуги народу поповниться 130 мандатами. Це більше, аніж за списком. Другому призеру виборів мажоритарники принесли шість місць в парламенті. Батьківщині вони додали плюс два депутати. Кандидати від Європейської солідарності також виграли лише в двох одномандатних округах. Голосу ж мажоритарка додала три крісла в парламенті.

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Свою перемогу партія Слуга народу зустріла шквальними емоціями. До штабу приїхав святкувати навіть президент Зеленський. Успіх Слуги народу на мажоритарці виявився сюрпризом для багатьох її партійців. Очікували перемогу на восьми десятках округів. А виграли на 130-ти. У столиці – взагалі феноменальна ситуація – зелені взяли всі округи.

А ось у штабі Європейської солідарності були зовсім інші настрої. Мало того, що здобули лише 8%, так ще й поступилися Батьківщині. А ось масштабного реваншу проросійських сил, якого багато хто очікував напередодні виборів, не сталося. Опозиційна платформа – За життя хоч і посіла друге місце, але їх кількість мандатів ніяк не йде в порівняння із переможцем гонки. Неочікуваним багато хто з експертів називає результати виборів для партії Голос. Адже амбіції були набагато більші аніж 6%.

Зелений ураган зніс з політичного шляху багато кого з політиків зі стажем. В новому парламенті не буде партії любителя вил та корів Олега Ляшка. До прохідного бар’єру не вистачило відсотка. Не буде і Самопомочі Садового, яка з тріском провалила вибори. Не пройшли й націоналісти. Навіть об’єднаним фронтом Тягнибоку, Ярошу та Білецькому не вдалося наблизитись до прохідного бар’єру. Сюрпризом цих виборів став результат партії блогера Шарія.

Результати выборів: Рада новим обличчям рада

Поки аутсайдери посипають голову попелом, переможці вже обговорюють свої плани. І найголовнішу інтригу – чи буде в парламенті сформована коаліція? Чи Слуга народу піде одноосібним фронтом? Вперше в історії української політики може бути сформована монобільшість. Власних депутатів Слуги народу достатньо для прийняття законів. Є навіть запас у 28 голосів.

Шукати союзників зеленим треба буде тільки тоді, якщо доведеться вносити зміни до Конституції. Але, попри тріумфальну перемогу, у злагодженному голосуванні по всіх законах Слуги народу експерти сумніваються. Мовляв, велика фракція – за всіма не встежиш.

Ймовірно, Верховна Рада нового скликання на своє засідання збереться вже 24 серпня – на День Незалежності. Відкривати засідання має найстарший депутат. Цього разу ним виявився 78-річний Юлій Йоффе, який пройшов за списком Опозиційної платформи – За життя.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Трамп привітав Зеленського з перемогою Слуги народу на виборах в Раду.