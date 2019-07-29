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Факты / Украина / Политика

Результаты выборов 2019: ЦИК объявила имена 35 нардепов (СПИСОК)

Центральная избирательная комиссия назвала имена 35 человек, которые признаны народными депутатами Украины по результатам выборов в Верховную Раду 2019 года.

Результаты выборов 2019: ЦИК объявила имена 35 нардепов (СПИСОК)

Центральная избирательная комиссия признала избранными 35 народных депутатов Украины. Такое решение принято на заседании 29 июля на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на парламентских выборах 2019 года.

Соответствующие протоколы подписали все присутствующие на заседании члены Центризбиркома.

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ЦИК признала избранными народными депутатами Украины следующих лиц:

  • Палиця И.П. – в ОВО № 22;
  • Констанкевич И.М. – в ОВО № 23;
  • Нестеренко Е.А. – в ОВО № 26;
  • Личман А.В. – в ОВО № 30;
  • Захарченко В.В. – в ОВО № 31;
  • Каптелов Р.В. – в ОВО № 36;
  • Магомедов М.С. – в ОВО № 45;
  • Солод Ю.В. – в ОВО № 47;
  • Ефимов М.В. – в ОВО № 48;
  • Новинский В.В. – в ОВО № 57;
  • Магера С.В. – в ОВО № 58;
  • Лубинця Д.В. – в ОВО № 60;
  • Герасименко И.Л. – в ОВО № 62;
  • Кицак Б.В. – в ОВО № 63;
  • Петрьовка В.В. – в ОВО № 72;
  • Поляк В.М. – в ОВО № 73;
  • Касай Г.А. – в ОВО № 74;
  • Соха Р.В. – в ОВО № 75;
  • Налетов Д.А. – в ОВО № 144;
  • Шаповалов Ю.А. – в ОВО № 146;
  • Касай К.И. – в ОВО № 149;
  • Мовчан А.В. – в ОВО № 150;
  • Деркач А.Л. – в ОВО № 159;
  • Гевко В.Л. – в ОВО № 167;
  • Кинзбурська В.А. – в ОВО № 171;
  • Бакумов А.С. – в ОВО № 173;
  • Пивоваров Е.П. – в ОВО № 175;
  • Микиша Д.С. – в ОВО № 181;
  • Стефанчук Н.А. – в ОВО № 187;
  • Лабазюк С.П. – в ОВО № 188;
  • Яценко А.В. – в ОВО № 200;
  • Перебийнис М.В. – в ОВО № 212;
  • Дубнов А.В. – в ОВО № 213;
  • Яременко Б.В. – в ОВО № 215;
  • Грищук Р.П. – в ОВО № 222.

Как сообщалось, ЦИК не получила оригиналы протоколов из двух одномандатных избирательных округов.

Источник: ЦИК

Фото: Dreamstime

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