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Факты / Украина / Политика

Выборы в Раду: ЦИК не получила оригиналы протоколов с двух округов

Центральная избирательная комиссия получила оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий 197 из 199 избирательных округов.

цвк

У ЦВК нет оригиналов протоколов с результатами голосования на парламентских выборах только с двух одномандатных избирательных округов – №69 и №198.

В мажоритарном округе №198 (Черкасская область) лидирует действующий нардеп, самовыдвиженец Сергей Рудык (28,91%), немного отстает кандидат от Слуги народа Наталия Дяченко (27,36%).

Округ №69 находится в Закарпатской области. Там побеждает тоже действующий нардеп Виктор Балога (35,81%), на втором месте – кандидат от Слуги народа Эдгар Токарь (34,47%).

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В то же время ЦИК установила результаты парламентских выборов в 35 одномандатных избирательных округах, то есть признала избранными 35 кандидатов.

Также Центризбирком принял протоколы участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей со всех 75 заграничных избирательных участках.

Напомним, ранее окружная комиссия приняла постановление о повторном подсчете голосов на всех 133 избирательных участках округа №69. Но в ЦИК сказали, что это противоречит закону, а ОИК превысила свои полномочия.

Официальные результаты парламентских выборов 2019 ЦИК объявит до 5 августа. В течение следующих пяти дней их должны обнародовать в официальной прессе.

Источник: ЦИК

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