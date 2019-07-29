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Результати виборів 2019: ЦВК оголосила імена 35 нардепів (СПИСОК)

Центральна виборча комісія назвала імена 35 осіб, яких визнано народними депутатами України за результатами виборів до Верховної Ради 2019 року.

Результати виборів 2019: ЦВК оголосила імена 35 нардепів (СПИСОК)

Центральна виборча комісія визнала обраними 35 народних депутатів України. Таке рішення ухвалено на засіданні 29 липня на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування на парламентських виборах 2019 року.

Відповідні протоколи підписали усі присутні на засіданні члени Центрвиборчкому.

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ЦВК визнала обраними народними депутатами України таких осіб:

  • Палиця І.П. – в ОВО № 22;
  • Констанкевич І.М. – в ОВО № 23;
  • Нестеренко К.О. – в ОВО № 26;
  • Лічман Г.В. – в ОВО № 30;
  • Захарченко В.В. – в ОВО № 31;
  • Каптєлов Р.В. – в ОВО № 36;
  • Магомедов М.С. – в ОВО № 45;
  • Солод Ю.В. – в ОВО № 47;
  • Єфімов М.В. – в ОВО № 48;
  • Новинський В.В. – в ОВО № 57;
  • Магера С.В. – в ОВО № 58;
  • Лубінця Д.В. – в ОВО № 60;
  • Герасименко І.Л. – в ОВО № 62;
  • Кицак Б.В. – в ОВО № 63;
  • Петьовка В.В. – в ОВО № 72;
  • Поляк В.М. – в ОВО № 73;
  • Касай Г.О. – в ОВО № 74;
  • Соха Р.В. – в ОВО № 75;
  • Нальотов Д.О. – в ОВО № 144;
  • Шаповалов Ю.А. – в ОВО № 146;
  • Касай К.І. – в ОВО № 149;
  • Мовчан О.В. – в ОВО № 150;
  • Деркач А.Л. – в ОВО № 159;
  • Гевко В.Л. – в ОВО № 167;
  • Кінзбурська В.О. – в ОВО № 171;
  • Бакумов О.С. – в ОВО № 173;
  • Пивоваров Є.П. – в ОВО № 175;
  • Микиш Д.С. – в ОВО № 181;
  • Стефанчук М.О. – в ОВО № 187;
  • Лабазюк С.П. – в ОВО № 188;
  • Яценко А.В. – в ОВО № 200;
  • Перебийніс М.В. – в ОВО № 212;
  • Дубнов А.В. – в ОВО № 213;
  • Яременко Б.В. – в ОВО № 215;
  • Грищук Р.П. – в ОВО № 222.

Як повідомлялося, ЦВК не отримала оригінали протоколів з двох одномандатних виборчих округів.

Джерело: ЦВК

Фото: Dreamstime

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