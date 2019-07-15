В августе в Украине можно ожидать сухой и жаркой погоды, а температура будет держаться на уровне 30° тепла.

Доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова заявила, что в этом году погода в августе будет сухой и жаркой.

По ее словам, температура воздуха начнет повышаться после 24 июля и уже в августе она будет доходить до 30° тепла.

– Август будет жаркий и сухой. Температура будет доходить до 30°, плюс/минус 1-2°. В середине августа следует ожидать жарких дней. Далее, после 20 чисел будет резкое похолодание, – сказала метеоролог.

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Мартазинова добавила, что в сентябре температура снизится примерно до 28°, а также ожидаются дожди и кратковременные ливни по всей территории Украины.

Заморозки возможны уже в начале октября, поэтому о бабьем лете можно забыть.

К слову, на этой неделе почти на всей территории Украины ожидаются дожди и грозы.