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Факти / Україна / Суспільство

У Києві злива затопила дороги – люди пливуть на надувних кругах

У Києві пройшов сильний дощ після тривалої засухи, місцями підтопило столичні вулиці.

У Києві злива затопила дороги – люди пливуть на надувних кругах

У Києві пройша злива унаслідок чого затопило столичні вулиці.

У понеділок 29 липня після сильної спеки в Києві почалася сильна злива, місцями з грозою і градом – підтоплено територію станції метро Дорогожичі.

Біля Шевченківського суду внаслідок дощу затопило пішохідний перехід. Також кияни скаржаться на підтоплення в районі Політехнічного інституту та Куренівки.

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У Києві злива затопила дороги – люди пливуть на надувних кругах / 8 фотографий

Читайте: Погода в Україні на 29 липня (КАРТА)

Також, за словами начальника Управління з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації Романа Ткачука, рятувальникам надходять повідомлення про повалені негодою дерева, вони оперативно виїжджають на місця виклику.

За інформацією Українського гідрометцентру, негода в столиці триватиме до кінця доби.

Раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на серпень і початок осені.

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