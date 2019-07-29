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Факты / Украина

Погода в Украине на 29 июля (КАРТА)

На большей части территории Украине ожидается сухая и жаркая погода.

Погода

29 июля в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе, Черниговской и Сумской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 28-33°.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 29 июля

На юге страны ожидается сильная жара до 34°.

В Киеве без осадков. Температура воздуха прогреется до 31°.

Ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды на август и начало осени.

Источник: Укргидрометцентр

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