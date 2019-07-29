На большей части территории Украине ожидается сухая и жаркая погода.
29 июля в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе, Черниговской и Сумской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 28-33°.
Читайте: Гороскоп на сегодня, 29 июля
На юге страны ожидается сильная жара до 34°.
В Киеве без осадков. Температура воздуха прогреется до 31°.
Ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды на август и начало осени.
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