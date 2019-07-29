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Факты / Украина

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Украина готовится к худшему газовому сценарию – прекращению транзита российского газа через украинскую территорию.

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Представитель президента в Кабмине Андрей Герус сообщил, что Украина планирует иметь максимально полные газохранилища, чтобы быть готовой к прекращению транзита российского газа через украинскую территорию.

Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не произойдет. Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса пережить зиму без транзита, – сказал Андрей Герус.

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Андрей Герус отметил, что европейские компании по своп-соглашениям закачивают газ в украинские газохранилища, условно его продают и через год выкупают обратно.

Он также обратил внимание на то, что Газпром заявлял о готовности возобновить переговоры после выборов, когда будет понятен состав нового правительства.

Я думаю, что сейчас он уже очевидно ясен, поэтому в ближайшее время будут восстановлены переговоры с Россией по транзиту и закупкам газа, потому что у нас есть решение Стокгольмского арбитража, согласно которому 5 млрд. кубометров газа должно быть закуплено по цене хаба без всяких плюсов.

Напомним, ранее Россия предложила Украине продлить транзитный контракт, который заканчивается 31 декабря 2019 года.

Источник: РБК-Украина

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