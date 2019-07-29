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Факти / Україна

Україна готується до припинення транзиту російського газу

Україна готується до найгіршого газового сценарію – припинення транзиту російського газу через українську територію.

Україна готується до припинення транзиту російського газу

Представник президента у Кабміні Андрій Герус повідомив, що Україна планує мати максимально повні газосховища, щоб бути готовою до припинення транзиту російського газу через українську територію.

Якщо ти готовий до найгіршого сценарію, то він, скоріш за все, не відбудеться. Тому готуємось, щоб мати максимально повні газосховища і за рахунок цього ресурсу пережити зиму без транзиту, – сказав Андрій Герус.

Читайте: Що загрожує Україні у разі припинення транзиту російського газу до Європи

Андрій Герус зазначив, що європейські компанії за своп-угодами закачують газ в українські газосховища, умовно його продають і через рік викуповують назад.

Він також звернув увагу на те, що Газпром заявляв про готовність відновити переговори після виборів, коли буде зрозумілий склад нового уряду.

Я думаю, що зараз він вже очевидно зрозумілий, тому найближчим часом будуть відновлені перемовини з Росією стосовно транзиту і закупівель газу, тому що у нас є рішення Стокгольмського арбітражу, згідно із яким 5 млрд. кубометрів газу має бути закуплено по ціні хабу без всіляких плюсів.

Нагадаємо, раніше Росія запропонувала Україні продовжити транзитний контракт, який закінчується 31 грудня 2019 року.

Джерело: РБК-Україна

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