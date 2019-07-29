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Факты / Украина

Украина создаст русскоязычный канал для “борьбы за умы” в РФ и на Донбассе

В Украине планируют создать всемирный русскоязычный канал, который будет использоваться для усиления позиций в информационной войне.

Телебачення

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что планируется создание всемирного русскоязычного канала, который будут использовать для борьбы за умы украинцев на оккупированных территориях.

Он также должен помочь и в борьбе за умы российских граждан.

– У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру, – объяснил Тимошенко.

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Канал хотят сделать государственным, однако сейчас ведут переговоры с частными каналами, чтобы получить право на использование их лучшего контента.

К слову, Владимира Бородянского назначили внештатным советником президента Владимира Зеленского по гуманитарным вопросам.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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