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Факты / Украина / Политика

В Офисе президента рассказали о плотном графике Зеленского

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что сейчас график Владимира Зеленского отличается большей системностью в планировании рабочего дня.

Володимр Зеленський

Рабочий график президента Владимира Зеленского выровнялся, но и сейчас бывают встречи или вопросы, которые требуют оперативного реагирования.

– У президента есть недельный график и то, что добавляется с сегодня на завтра, на послезавтра. Сейчас все выровнялось, а сначала было “с сегодня на сегодня”. Системности стало больше, хотя все равно очень много встреч, которые появляются оперативно, – рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Он уточнил, что Зеленский встречается с кандидатами на различные должности.

По его словам, сначала с ними общаются заместители главы Офиса президента, затем Зеленский – с тройкой финалистов.

Тимошенко также рассказал, что президент в ходе рабочего дня также проводит внутренние совещания, различные официальные, международные встречи, а также оперативные встречи по военной тематике.

При этом с топ-инвесторами Зеленский встречается лично, добавил представитель ОП.

Кстати, 29 июля Владимир  Зеленский назначил Владимира Бородянского своим внештатным советником.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Офис Президента

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