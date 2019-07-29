Владимир Бородянский стал внештатным советником президента Владимира Зеленского.

Соответствующий указ №557/2019 появился на сайте Офиса президента.

Читайте: Зеленский объявил пять кандидатур на пост председателя Одесской ОГА

К слову, ранее Владимир Бородянский был руководителем холдинга StarLightMedia и телеканала СТБ.

Я не раз говорил о том, что занимаюсь тем, во что верю. Тем, во что не верю – не занимаюсь. Пожалуй, пора повторить это и очень громко. Итак, сейчас моя должность – советник президента по гуманитарным вопросам. Как это вижу: возможность сделать и реализовать замыслы и стратегии, которые в корне изменят гуманитарную отрасль в Украине. Я хочу, чтобы государство могло предложить своим мастерам поддержку, защиту и справедливые и прозрачные KPI их работы. А зарубежным – те условия, которые будут стимулировать к труду здесь, – прокомментировал свое назначение Владимир Бородянский.