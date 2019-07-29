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Факты / Украина

Зеленский назначил Бородянского внештатным советником

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Бородянского своим внештатным советником.

Зеленский назначил Бородянского внештатным советником

Владимир Бородянский стал внештатным советником президента Владимира Зеленского.

Соответствующий указ №557/2019 появился на сайте Офиса президента.

Назначить Бородянского Владимира Владимировича советником Президента Украины (вне штата).

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К слову, ранее Владимир Бородянский был руководителем холдинга StarLightMedia и телеканала СТБ.

Я не раз говорил о том, что занимаюсь тем, во что верю. Тем, во что не верю – не занимаюсь. Пожалуй, пора повторить это и очень громко. Итак, сейчас моя должность – советник президента по гуманитарным вопросам. Как это вижу: возможность сделать и реализовать замыслы и стратегии, которые в корне изменят гуманитарную отрасль в Украине. Я хочу, чтобы государство могло предложить своим мастерам поддержку, защиту и справедливые и прозрачные KPI их работы. А зарубежным – те условия, которые будут стимулировать к труду здесь, – прокомментировал свое назначение Владимир Бородянский.

Напомним, в декабре 2018 года стало известно, что Владимир Бородянский уходит с должности директора медиагруппы StarLightMedia, которую он возглавлял с 2012 года.

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