В Україні планують створити всесвітній російськомовний канал, який використовуватиметься для посилення позицій в інформаційній війні.

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що планується створення всесвітнього російськомовного каналу, який використовуватимуть для боротьби за уми українців на окупованих територіях.

Він також повинен допомогти і в боротьбі за уми російських громадян.

– У нас розроблений варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення по всьому світу, – пояснив Тимошенко.

Читайте: В Офісі президента розповіли про щільний графік Зеленського

Канал хочуть зробити державним, однак наразі ведуть переговори з приватними каналами, щоб отримати право на використання їхнього найкращого контенту.

До слова, Володимира Бородянського призначили позаштатним радником президента Володимира Зеленського з гуманітарних питань.