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Факти / Україна

Україна створить російськомовний канал для “боротьби за уми” в РФ і на Донбасі

В Україні планують створити всесвітній російськомовний канал, який використовуватиметься для посилення позицій в інформаційній війні.

Телебачення

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що планується створення всесвітнього російськомовного каналу, який використовуватимуть для боротьби за уми українців на окупованих територіях.

Він також повинен допомогти і в боротьбі за уми російських громадян.

– У нас розроблений варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення по всьому світу, – пояснив Тимошенко.

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Канал хочуть зробити державним, однак наразі ведуть переговори з приватними каналами, щоб отримати право на використання їхнього найкращого контенту.

До слова, Володимира Бородянського призначили позаштатним радником президента Володимира Зеленського з гуманітарних питань.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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