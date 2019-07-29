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Факты / Украина

Украина закрыла реестр коррупционеров – причина

Министерство юстиции уже более месяца не публикует данные из списка коррупционеров.

Корупція

Министерство юстиции в последний раз обновляло данные из реестра коррупционеров 25 июня поскольку идет процесс объявления тендера для поиска технических подрядчиков.

Национальное агентство по противодействию коррупции ведет работу над созданием сайта с реестром коррупционеров. Но, поскольку он не открыт для общего доступа, данные оттуда нельзя обновить автоматически.

– Процесс находится на стадии объявления тендера для поиска технических подрядчиков, и реестр опубликуют тогда, когда этот процесс завершится. Точная дата публикации остается неизвестной, – говорится в сообщении.

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Всего в указанный реестр попали около 24 тыс. человек.

Ранее его обновляли каждые семь-десять дней.

К слову, заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка считает, что коррупцию в Украине нужно побороть в течение пяти лет.

Источник: Опендатабот

Фото: Dreamstime

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