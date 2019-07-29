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Факти / Україна

Україна закрила реєстр корупціонерів – причина

Міністерство юстиції вже більше місяця не публікує дані зі списку корупціонерів.

Корупція

Міністерство юстиції востаннє оновлювало дані з реєстру корупціонерів 25 червня, оскільки йде процес оголошення тендеру для пошуку технічних підрядників.

Національне агентство з протидії корупції веде роботу над створенням сайту з реєстром корупціонерів. Але, оскільки він не відкритий для загального доступу, дані звідти не можна оновити автоматично.

– Процес знаходиться на стадії оголошення тендеру для пошуку технічних підрядників, і реєстр опублікують тоді, коли цей процес завершиться. Точна дата публікації залишається невідомою, – йдеться у повідомленні.

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Всього до зазначеного реєстру потрапили близько 24 тис. осіб.

Раніше його оновлювали кожні сім-десять днів.

До слова, заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка вважає, що корупцію в Україні потрібно побороти протягом п’яти років.

Джерело: Опендатабот

Фото: Dreamstime

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