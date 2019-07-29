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Факти / Україна / Політика

В Офісі президента розповіли про щільний графік Зеленського

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що зараз графік Володимира Зеленського відрізняється більшою системністю у плануванні робочого дня.

Володимр Зеленський

Робочий графік президента Володимира Зеленського вирівнявся, але й зараз бувають зустрічі або питання, які вимагають оперативного реагування.

– У президента є тижневий графік і те, що додається з сьогодні на завтра, на післязавтра. Зараз все вирівнялося, а спочатку було “з сьогодні на сьогодні”. Системності стало більше, хоча все одно дуже багато зустрічей, які з’являються оперативно, – розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Він уточнив, що Зеленський зустрічається з кандидатами на різні посади.

За його словами, спочатку з ними спілкуються заступники голови Офісу президента, потім Зеленський – з трійкою фіналістів.

Тимошенко також розповів, що президент у ході робочого дня також проводить внутрішні наради, різні офіційні, міжнародні зустрічі, а також оперативні зустрічі з військової тематики.

При цьому з топ-інвесторами Зеленський зустрічається особисто, додав представник ОП.

До речі, 29 липня Володимир Зеленський призначив Володимира Бородянського своїм позаштатним радником.

 

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Офіс Президента

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