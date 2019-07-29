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От €13! Ryanair распродает билеты на октябрь и ноябрь

Ирландский лоукостер Ryanair снизил цены на билеты на 25%.

От €13! Ryanair распродает билеты на октябрь и ноябрь

Ryanair распродает билеты со скидкой в 25% на путешествия с 1 октября до 30 ноября 2019 года.

Всего компания планирует продать со скидкой 120 тыс. билетов.

Читайте: Ryanair запускает 7 новых маршрутов: дата и цена

Их можно купить до 23.59 29 июля.

Самые дешевые билеты в одну сторону из Киева доступны по цене от €13, из Львова – от €14.

Ранее Ryanair ввел специальные тарифы для пассажиров отмененных рейсов Wizz Air.

Источник: Ryanair

Фото: Dreamstime

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