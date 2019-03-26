Авіакомпанія Ryanair планує відкрити 7 нових маршрутів в Україні – п’ять з Києва і два з Харкова.

З 17 червня Ryanair запускає рейси з Харкова до Кракова (Польща) – по п’ятницях і понеділках.

Про це розповів виконавчий директор Ryanair Sun Міхал Качмажік.

А з 27 жовтня авіакомпанія хоче відкрити другий напрямок з Харкова – авіарейси Вільнюс (Литва). Графік – неділя та середа.

Всього авіакомпанія планує пов’язати Україну з 11-ма країнами, з 24 містами у цих країнах.

З квітня по липень вартість перельоту в один бік становитиме 19,99 євро. Квитки за такою ціною можна забронювати на сайті авіакомпанії до 28 березня включно.

Читайте: У Гостомелі зняли екстремальну посадку літака

До речі, лоукостер Ryanair з жовтня 2019 року запускає чотири нових рейси з Києва до Німеччини.