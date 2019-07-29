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Факти / Україна

Від €13! Ryanair розпродає квитки на жовтень і листопад

Ірландський лоукостер Ryanair знизив ціни на квитки на 25%.

Від €13! Ryanair розпродає квитки на жовтень і листопад

Ryanair розпродає квитки зі знижкою в 25% на подорожі з 1 жовтня до 30 листопада 2019 року.

Всього компанія планує продати зі знижкою 120 тис. квитків.

Читайте: Ryanair запускає 7 нових маршрутів: дата і ціна

Їх можна купити до 23.59 29 липня.

Найдешевші квитки в одну сторону з Києва доступні за ціною від €13, зі Львова – від €14.

Раніше Ryanair ввів спеціальні тарифи для пасажирів скасованих рейсів Wizz Air.

Джерело: Ryanair

Фото: Dreamstime

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