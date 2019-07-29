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Факти / Україна

Зеленський призначив Бородянського позаштатним радником

Президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Бородянського своїм позаштатним радником.

Зеленський призначив Бородянського позаштатним радником

Володимир Бородянський став позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

Відповідний указ №557/2019 з’явився на сайті Офісу президента.

Призначити Бородянського Володимира Володимировича радником Президента України (поза штатом).

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До слова, раніше Володимир Бородянський був керівником холдингу StarLightMedia та телеканалу СТБ.

Я не раз казав про те, що займаюся лише тим, у що вірю. Тим, у що не вірю – не займаюся. Мабуть, час повторити це і дуже голосно. Отже, нині моя посада – радник президента з гуманітарних питань. Як це бачу: можливість зробити і реалізувати задуми та стратегії , які докорінно змінять гуманітарну галузь в Україні. Я хочу, аби держава могла запропонувати своїм митцям підтримку, захист та справедливі і прозорі KPI їх роботи. А закордонним – ті умови, що стимулюватимуть до праці тут, – прокоментував своє призначення Володимир Бородянський.

Нагадаємо, в грудні 2018 року стало відомо, що Володимир Бородянський йде з посади директора медіагрупи StarLightMedia, яку він очолював з 2012 року.

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