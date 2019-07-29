Володимир Бородянський став позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

Відповідний указ №557/2019 з’явився на сайті Офісу президента.

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До слова, раніше Володимир Бородянський був керівником холдингу StarLightMedia та телеканалу СТБ.

Я не раз казав про те, що займаюся лише тим, у що вірю. Тим, у що не вірю – не займаюся. Мабуть, час повторити це і дуже голосно. Отже, нині моя посада – радник президента з гуманітарних питань. Як це бачу: можливість зробити і реалізувати задуми та стратегії , які докорінно змінять гуманітарну галузь в Україні. Я хочу, аби держава могла запропонувати своїм митцям підтримку, захист та справедливі і прозорі KPI їх роботи. А закордонним – ті умови, що стимулюватимуть до праці тут, – прокоментував своє призначення Володимир Бородянський.