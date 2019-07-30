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Факты / Украина / Политика

Байки из склепа: Кличко отреагировал на заявление Богдана

Мэр Киева Виталий Кличко назвал заявления Андрея Богдана подборкой сплетен.

Байки из склепа: Кличко отреагировал на заявление Богдана

Мэр Киева Виталий Кличко назвал заявления руководителя Офиса президента Андрея Богдана, подборкой сплетен и манипулятивных домыслов.

– Когда такие вещи говорит руководитель Офиса президента – это выглядит как минимум странно и некомпетентно. Эта пресс-конференция напоминала “байки из склепа” – подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше.

Все свои “страшилки”, господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы. И не позорьтесь подобными “информационными выступлениями”. Вы еще и законами и Конституцией манипулируете, – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что киевляне выбирают власть, на которую возлагают ответственность за все, что происходит в городе.

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А попытки разделить должности мэра и главы КГГА являются намерением лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Кличко не контролирует столичный совет, и свои группы в ней есть у отдельных “смотрящих”.

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