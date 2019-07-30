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Факты / Украина

Кличко не контролирует ситуацию в Киеве – Богдан

Мэр Киева Виталий Кличко в течение своего пребывания на должности не смог удержать контроль над столицей.

Кличко не контролирует ситуацию в Киеве – Богдан

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан во время пресс-конференции заявил, что в течение времени пребывания на посту мэра Киева Виталий Кличко потерял контроль над столицей.

По его словам, на двух встречах в Офисе президента Кличко подтвердил, что потерял контроль.

– Мэр города Киева подтвердил мне, что действительно он не контролирует Киевсовет. Есть два-три так называемых “смотрящих”, которые имеют определенные группы депутатов и если он не будет находить с ними компромисс, то у него не будет большинства в Киевсовете и он не сможет быть эффективным мэром, – сказал Богдан.

Читайте: Офис президента обратился к Кабмину с просьбой уволить Кличко

Руководитель офиса президента добавил, что Кличко говорил и о том, что не имеет отношения к коррупции.

Он понимает, что что-то происходит не так, но не может ничего с этим поделать.

Напомним, Кабмин должен рассмотреть увольнение главы КГГА Виталия Кличко на ближайшем заседании.

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