PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Байки зі склепу: Кличко відреагував на заяву Богдана

Міський голова Києва Віталій Кличко назвав заяви Андрія Богдана добіркою пліток.

Байки зі склепу: Кличко відреагував на заяву Богдана

Мер Києва Віталій Кличко назвав заяви керівника Офісу президента Андрія Богдана, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

– Коли такі речі говорить керівник Офісу президента – це виглядає як мінімум дивно і некомпетентно. Ця прес-конференція нагадувала “байки зі склепу” – добірка пліток, маніпулятивних домислів і нічого більше.

Усі свої “страшилки”, пане Богдане, передавайте до правоохоронних органів. І не ганьбіться подібними “інформаційними виступами”. Ви ще й законами і Конституцією маніпулюєте, – підкреслив Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що кияни обирають владу, на яку покладають відповідальність за все, що відбувається у місті.

Читайте: Офіс президента просить Кабмін звільнити Кличка

А спроби розділити посади мера та голови КМДА є намаганням позбавити громаду права впливати на процеси управління столицею і наступом на місцеве самоврядування.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Кличко не контролює столичну раду, і свої групи в ній мають окремі “смотрящі”.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський розглядає кілька кандидатур на пост голови КМДА – Богдан
Кличко не контролює ситуацію у Києві – Богдан
Коли вибори мера Києва та депутатів Київради
Кабмін розгляне звільнення Кличка на найближчому засіданні – Гройсман
Офіс президента просить Кабмін звільнити Кличка
Роздута нісенітниця. Реакція Кличка на інформацію про допит в ДБР
Говорили спокійно: Кличко обговорив із Зеленським свою можливу відставку
Суд Києва повернув проспектам Бандери та Шухевича радянські назви – КМДА оскаржить
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка