Мер Києва Віталій Кличко назвав заяви керівника Офісу президента Андрія Богдана, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

– Коли такі речі говорить керівник Офісу президента – це виглядає як мінімум дивно і некомпетентно. Ця прес-конференція нагадувала “байки зі склепу” – добірка пліток, маніпулятивних домислів і нічого більше. Усі свої “страшилки”, пане Богдане, передавайте до правоохоронних органів. І не ганьбіться подібними “інформаційними виступами”. Ви ще й законами і Конституцією маніпулюєте, – підкреслив Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що кияни обирають владу, на яку покладають відповідальність за все, що відбувається у місті.

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А спроби розділити посади мера та голови КМДА є намаганням позбавити громаду права впливати на процеси управління столицею і наступом на місцеве самоврядування.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Кличко не контролює столичну раду, і свої групи в ній мають окремі “смотрящі”.