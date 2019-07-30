Держбюро расследований совместно с ГУВБ Государственной фискальной службы и Генпрокуратурой проводит обыски в двух аэропортах и ​​таможни.

ГБР с ГУВБ Государственной фискальной службы и Генпрокуратурой проводит обыски на таможенных постах аэропортов Киев (Жуляны) и Запорожье, а также на Запорожской таможни.

Первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко отметила, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства – проверяют должностных лиц Киевской городской таможни ГФС, которые, возможно, злоупотребляли своим служебным положением.

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– Они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой. Этими действиями нанесен ущерб государственным интересам Украины, – рассказала Варченко.

Она добавила, что досудебное расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что народные депутаты участвовали в коррупционной схеме при отчуждении и закупке государственных облигаций.