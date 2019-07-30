Держбюро розслідувань спільно з ГУВБ Державної фіскальної служби та Генпрокуратурою проводить обшуки у двох аеропортах та митниці.

ДБР з ГУВБ Державної фіскальної служби та Генпрокуратурою проводить обшуки на митних постах аеропортів Київ (Жуляни) та Запоріжжя, а також на Запорізькій митниці.

Перший заступник директора ДБР Ольга Варченко зазначила, що слідчі дії проводять у межах кримінального провадження – перевіряють посадовців Київської міської митниці ДФС, які, можливо, зловживали своїм службовим становищем.

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– Вони пропустили через митний контроль літак однієї з авіакомпаній, не здійснивши належним чином його перевірку й не оформивши його, відповідно до процедури. Цими діями завдано збитків державним інтересам України, – розповіла Варченко.

Вона додала, що досудове розслідування проводиться за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

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