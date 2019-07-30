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Факты / Украина / Политика

Кто такой Радуцкий: биография внештатного советника Зеленского

Михаил Радуцкий может стать главой Министерства здравоохранения. Чем известен Радуцкий – читайте в материале Фактов ICTV.

Кто такой Радуцкий: биография внештатного советника Зеленского

Михаил Радуцкий учился в Киевском высшем медицинском училище им. П. И. Гаврося, где получил специальность фельдшера скорой помощи, а также в Киевском национальном университете физической культуры и спорта по специальности Олимпийский и профессиональный спорт.

После университета работал фельдшером Киевской станции скорой медицинской помощи, а в 1989-1993 гг занимал должность заместителя директора Киевконцерта.

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В 1993 году Михаил Радуцкий начал собственный бизнес в медицинской сфере, а через год стал коммерческим директором медицинской клиники Борис.

В 2004 году бизнесмен становится президентом клиники Борис. С 2014 года Радуцкий пробовал свои силы в политике, начинал с должности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, а через год стал советником Виталия Кличко.

В этом году он баллотировался в народные депутаты от партии Слуга народа на парламентских выборах 2019 года.

Михаил Радуцкий в браке с Милой Радуцким, супруги воспитали сына Максима. Сегодня 30-летний сын работает ресторатором и стал соучредителем City Beach Club Kiev.

Ранее глава штаба партии Слуга народа Александр Корниенко назвал лиц, которые могут возглавить Министерство здравоохранения и среди названных лиц фигурирует Радуцкий.

 

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