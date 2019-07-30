Михайло Радуцький став позаштатним радником президента Володимира Зеленського. Чим відомий Радуцький – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Михайло Радуцький навчався у Київському вищому медичному училищі ім. П. І. Гаврося, де здобув спеціальність фельдшера швидкої допомоги, а також у Київському національному університеті фізичної культури та спорту за спеціальністю Олімпійський та професійний спорт.

Після університету працював фельдшером Київської станції швидкої медичної допомоги, а в 1989–1993 рр займав посаду заступника директора Київконцерту.

Читайте: Кандидатів на посаду прем’єр-міністра набагато більше – Устенко

У 1993 році Михайло Радуцький започаткував власний бізнес у медичній сфері, а через рік став комерційним директором медичної клініки Борис.

У 2004 році бізнесмен стає президентом клініки Борис. З 2014 року Радуцький пробував свої сили у політиці, починав з посади заступника голови Київської міської державної адміністрації, а наступного року став радником Віталія Кличка.

Цьогоріч він балотувався у народні депутати від партії Слуга народу на парламентських виборах 2019 року.

Михайло Радуцький одружений з Мілою Радуцькою, подружжя виховало сина Максима. Сьогодні 30-річний син працює ресторатором і став співзасновником City Beach Club Kiev.

Раніше глава штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко назвав осіб, які можуть очолити Міністерство охорони здоров’я і серед названих осіб фігурує Радуцький.