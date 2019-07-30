PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Кличко не контролює ситуацію у Києві – Богдан

Мер міста Києва Віталій Кличко протягом свого перебування на посаді не зміг втримати контроль над столицею.

Кличко не контролює ситуацію у Києві – Богдан

Керівник Офісу президента Андрій Богдан під час прес-конференції заявив, що протягом часу перебування на посаді мера Києва Віталій Кличко втратив контроль над столицею.

За його словами, на двох зустрічах в Офісі президента Кличко підтвердив, що втратив контроль.

– Мер міста Києва підтвердив мені, що дійсно він не контролює Київраду. Є два-три так званих “смотрящих”, які мають певні групи депутатів і якщо він не знаходитиме з ними компроміс, то в нього не буде більшості у Київраді і він не зможе бути ефективним мером, – сказав Богдан.

Читайте: Офіс президента просить Кабмін звільнити Кличка

Керівник офісу президента додав, що Кличко говорив й про те, що не має відношення до корупції.

Він розуміє, що щось відбувається не так, але не може нічого з цим вдіяти.

Нагадаємо, Кабмін має розглянути звільнення голови КМДА Віталія Кличка на найближчому засіданні.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Київ прийме чемпіонат світу з міні-футболу у 2021 році
Зеленський розглядає кілька кандидатур на пост голови КМДА – Богдан
Байки зі склепу: Кличко відреагував на заяву Богдана
Корупція у Києві: Офіс президента готує звернення до правохоронців
На День незалежності на Хрещатику буде Хода гідності замість параду
У Києві запустили аквалімузин, який можна винайняти для прогулянок Дніпром
Коли вибори мера Києва та депутатів Київради
Машини по вікна у воді, проїзди під мостами затоплені – негода у Києві
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка