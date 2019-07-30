Мер міста Києва Віталій Кличко протягом свого перебування на посаді не зміг втримати контроль над столицею.

Керівник Офісу президента Андрій Богдан під час прес-конференції заявив, що протягом часу перебування на посаді мера Києва Віталій Кличко втратив контроль над столицею.

За його словами, на двох зустрічах в Офісі президента Кличко підтвердив, що втратив контроль.

– Мер міста Києва підтвердив мені, що дійсно він не контролює Київраду. Є два-три так званих “смотрящих”, які мають певні групи депутатів і якщо він не знаходитиме з ними компроміс, то в нього не буде більшості у Київраді і він не зможе бути ефективним мером, – сказав Богдан.

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Керівник офісу президента додав, що Кличко говорив й про те, що не має відношення до корупції.

Він розуміє, що щось відбувається не так, але не може нічого з цим вдіяти.

Нагадаємо, Кабмін має розглянути звільнення голови КМДА Віталія Кличка на найближчому засіданні.