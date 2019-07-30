Офіс президента планує 30 липня звернутися до правоохоронних органів для перевірки інформації про корупцію у Києві.

Керівник Офісу президента Андрій Богдан під час прес-конференції заявив, що 30 липня відомство звернеться до правоохоронних органів, щоб перевірити факти зловживань під час будівництва та реконструкції мостів у столиці.

Він уточнив, що мова йде про будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, скляного пішохідного мосту і Шулявського мосту.

– Тендер на Шулявський міст… виграла фірма, що належить другу Кличко, скандальному забудовнику Максиму Микитасю, – сказав Богдан.

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Керівник Офісу президента додав, що бюджет будівництва скляного мосту був розкрадений, а будівництвом Подільсько-Воскресенського мосту займалася “фірма-прокладка”.

До слова, Міністерство юстиції вже більше місяця не оновлювало дані з реєстру корупціонерів.