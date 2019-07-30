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Факты / Украина

Мораторий на продажу земли могут отменить до конца года

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине планируют отменить до конца 2019 года.

Земля

Заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что до конца 2019 года планируют отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине и запустить рынок земли.

– Наша команда понимает, если этого не сделать в 2019 году, то будет достаточно сложно, – сказал Гончарук.

Он добавил, что сейчас ведутся переговоры со Всемирным банком о том, какая модель будет на рынке земли.

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По словам заместителя руководителя Офиса президента, наиболее радикальная модель отмены моратория приведет к ускорению экономического роста нашей страны на 3% ежегодно, наименее радикальная – 0,5%.

Сейчас ищут решение, которое будет эффективным, но при этом не очень болезненным.

К слову, посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли назвал реформы, которые являются ключевыми для новой украинской власти.

Источник: Bloomberg

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