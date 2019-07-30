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Факти / Україна

Мораторій на продаж землі можуть скасувати до кінця року

Мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні планують скасувати до кінця 2019 року.

Земля

Заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук заявив, що до кінця 2019 року планують скасувати мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні і запустити ринок землі.

– Наша команда розуміє, якщо цього не зробити у 2019 році, то буде досить складно, – сказав Гончарук.

Він додав, що наразі ведуться переговори зі Світовим банком стосовно того, яка модель буде у ринку землі.

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За словами заступника керівника Офісу президента, найбільш радикальна модель скасування мораторію призведе до прискорення економічного зростання нашої країни на 3% щороку, найменш радикальна – 0,5%.

Зараз шукають рішення, яке буде найефективнішим, але при цьому не дуже болючим.

До слова, посол Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі назвав реформи, які є ключовими для нової української влади.

Джерело: Bloomberg

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