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Факти / Україна / Політика

Рада не запрацює до 1 вересня – Богдан

Нова Верховна Рада може не розпочати роботу до 1 вересня через судові процеси навколо результатів парламентських виборів 2019 року.

Рада не запрацює до 1 вересня – Богдан

Верховна Рада IX скликання, швидше за все, не зможе зібратися на своє перше засідання до 1 вересня.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Богдан на брифінгу у вівторок.

Перешкодити парламенту розпочати роботу можуть судові процеси, через які Центральна виборча комісія не може оголосити результати виборів.

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– До 1 вересня Верховна Рада, мабуть, не встигне розпочати роботу. Це залежить не від нас, а від великої кількості судових процесів, які не дають ЦВК сформувати в кінцевому варіанті той склад Верховної Ради, який нас очікує.

Щодо закондавчих ініціатив – ми активно їх розробляємо, усі обіцянки будуть виконані.

Як повідомлялося, ЦВК визнала обрання 35 народних депутатів на виборах до Ради.

Фото: Dreamstime

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