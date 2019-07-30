30 июля Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы с результатами парламентских выборов со всех округов.

ЦИК приняла оригинальные протоколы с результатами голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду со всех 199 окружных избирательных комиссий.

69-й округ последним привез протоколы с мокрыми печатями.

Процесс затянулся из-за того, что многие кандидаты, которые проиграли с разрывом в менее 1%, подали в суды. Судебные процессы по указанным обращениям до сих пор идут.

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Однако ЦИК пока не может объявить официальные результаты выборов, поскольку протоколы из 30 ОИК были отправлены на доработку.

К слову, Центральная избирательная комиссия признала избрание 35 народных депутатов на выборах в Верховную Раду.