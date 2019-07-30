30 липня Центральна виборча комісія прийняла оригінальні протоколи з результатами парламентських виборів з усіх округів.

ЦВК прийняла оригінальні протоколи з результатами голосування на позачергових виборах до Верховної Ради зі всіх 199 окружних виборчих комісій.

69-й округ останнім привіз протоколи з мокрими печатками.

Процес затягнувся через те, що багато кандидатів, які програли з розривом в менш ніж 1%, подали до судів. Судові процеси за вказаними зверненнями досі йдуть.

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Однак ЦВК наразі не може оголосити офіційні результати виборів, оскільки протоколи з 30 ОВК були відправлені на доопрацювання.

До слова, Центральна виборча комісія визнала обрання 35 народних депутатів на виборах до Верховної Ради.