PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

ЦВК прийняла оригінальні протоколи з усіх округів

30 липня Центральна виборча комісія прийняла оригінальні протоколи з результатами парламентських виборів з усіх округів.

ЦВК прийняла оригінальні протоколи з усіх округів

ЦВК прийняла оригінальні протоколи з результатами голосування на позачергових виборах до Верховної Ради зі всіх 199 окружних виборчих комісій.

69-й округ останнім привіз протоколи з мокрими печатками.

Процес затягнувся через те, що багато кандидатів, які програли з розривом в менш ніж 1%, подали до судів. Судові процеси за вказаними зверненнями досі йдуть.

Читайте: Проросійського реваншу не сталося: про що свідчать результати виборів 2019

Однак ЦВК наразі не може оголосити офіційні результати виборів, оскільки протоколи з 30 ОВК були відправлені на доопрацювання.

До слова, Центральна виборча комісія визнала обрання 35 народних депутатів на виборах до Верховної Ради.

Джерело: ЦВК

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Рада не запрацює до 1 вересня – Богдан
Результати виборів 2019: ЦВК оголосила імена 35 нардепів (СПИСОК)
Вибори в Раду: ЦВК не отримала оригінали протоколів з двох округів
Проросійського реваншу не сталося: про що свідчать результати виборів 2019
Фракція Голосу у Верховній Раді (СПИСОК)
Депутати у Верховній Раді IX скликання: склад за фракціями і мажоритаркою
ЦВК порахувала 100% бюлетенів: результати парламентських виборів 2019
ЦВК підрахувала 99,99% бюлетенів: результати виборів до Ради
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка