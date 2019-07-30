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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні середня зарплата зросла до $427

У червні в порівнянні з травнем розмір середньої зарплати в Україні збільшився на 5,3% – до 10 783 грн, або $427.

Гроші

Водночас за рік – червень до червня – середня зарплата зросла на 18%.

Найбільше заробляють працівники фінансової та страхової сфер – понад 18 тис. грн, а також IТ-фахівці – 17,6 тис. грн.

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Якщо брати регіони, то в Україні найвищі зарплати у Києві – 15,7 тис. грн, а найменші у Кіровогадскій області – 8,6 тис. грн.

До речі, у травні зарплата в Україні збільшилася на 7% в порівнянні з травнем минулого року.

Джерело: Державна служба статистики України

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