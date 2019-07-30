Владимир Гройсман считает, что пятый президент Украины Петр Порошенко так и не сделал для себя выводов.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Петр Порошенко так и не сделал для себя выводов из всего того, что произошло в последнее время.

Об этом рассказал после интервью, которое Порошенко дал изданию Украинская правда.

– Похоже, он так и не сделал для себя выводов из всего того, что произошло в последнее время. Как, к сожалению, так и не понял, почему я не пошел на выборы вместе с ним, – написал он.

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Гройсман отметил, что Порошенко пожертвовал поддержкой людей ради своих интересов.

Также он добавил, что тоже “не смог ввиду его подходов реализовать все то, что намеревался сделать”.

– И именно поэтому нам не по пути. Что ж, у него уже все позади. Но я уверен – у Украины все еще впереди! – подытожил премьер.

Ранее Гройсман заявил, что главной угрозой для работы нового парламента остаются пророссийские силы.