Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отказался от государственной охраны и отправился за границу.
Экс-президент Украины Петр Порошенко еще на прошлой неделе заявил о намерениях уехать в отпуск.
Согласно источникам Украинской правды бывший президент улетел в Турцию.
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– Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул, – сообщил собеседник.
Кроме того, Порошенко написал заявление об отказе от государственной охраны.
Ранее Факты ICTV писали, что четыре человека попытались напасть на экс-президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в ГБР.
Фото: poroshenkopetro
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