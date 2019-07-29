Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отказался от государственной охраны и отправился за границу.

Экс-президент Украины Петр Порошенко еще на прошлой неделе заявил о намерениях уехать в отпуск.

Согласно источникам Украинской правды бывший президент улетел в Турцию.

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– Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул, – сообщил собеседник.

Кроме того, Порошенко написал заявление об отказе от государственной охраны.

Ранее Факты ICTV писали, что четыре человека попытались напасть на экс-президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в ГБР.

Фото: poroshenkopetro