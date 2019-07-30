PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Він так і не зробив для себе висновків: Гройсман про Порошенка

Володимир Гройсман вважає, що п’ятий президент України Петро Порошенко так і не зробив для себе висновків.

Він так і не зробив для себе висновків: Гройсман про Порошенка

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Петро Порошенко так і не зробив для себе висновків з усього того, що сталося останнім часом.

Про це розповів після інтерв’ю, яке Порошенко дав виданню Українська правда.

– Схоже, він так і не зробив для себе висновків з усього того, що сталося останнім часом. Як, на жаль, так і не зрозумів, чому я не пішов на вибори разом з ним, – написав він.

Читайте: Порошенко відмовився від держохорони та виїхав з України – ЗМІ

Гройсман зазначив, що Порошенко пожертвував підтримкою людей заради своїх інтересів.

Також він додав, що теж “не зміг через його підходи реалізувати все те, що мав намір зробити”.

– І саме тому нам не по дорозі. Що ж, у нього вже все позаду. Але я впевнений – в України все ще попереду! – підсумував прем’єр.

Раніше Гройсман заявив, що головною загрозою для роботи нового парламенту залишаються проросійські сили.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка