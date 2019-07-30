Володимир Гройсман вважає, що п’ятий президент України Петро Порошенко так і не зробив для себе висновків.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Петро Порошенко так і не зробив для себе висновків з усього того, що сталося останнім часом.

Про це розповів після інтерв’ю, яке Порошенко дав виданню Українська правда.

– Схоже, він так і не зробив для себе висновків з усього того, що сталося останнім часом. Як, на жаль, так і не зрозумів, чому я не пішов на вибори разом з ним, – написав він.

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Гройсман зазначив, що Порошенко пожертвував підтримкою людей заради своїх інтересів.

Також він додав, що теж “не зміг через його підходи реалізувати все те, що мав намір зробити”.

– І саме тому нам не по дорозі. Що ж, у нього вже все позаду. Але я впевнений – в України все ще попереду! – підсумував прем’єр.

Раніше Гройсман заявив, що головною загрозою для роботи нового парламенту залишаються проросійські сили.